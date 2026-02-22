Probables lluvias y baja de temperatura en el futuro inmediato de Chacabuco

Para tener en cuenta.
El cielo del domingo está nublado en Chacabuco. Esto podría ser la previa a la lluvia.
Pero la posibilidad de lluvias ha sido planteada por el Servicio Meteorológico Nacional recién para el lunes.
Probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones forma parte del pronóstico para el lunes.
Desde el martes hacia adelante ya no hay lluvias pero sí una baja de la temperatura mínima. Esto quiere decir que las madrugadas serán frescas pero no las tardes. De hecho, la temperatura máxima se ubicaría entre los 27 30 grados centígrados.
Se inicia la última semana de las vacaciones para los alumnos de las escuelas bonaerenses. Seguramente las familias quieran disfrutar de estos días se hayan o no podido tomar un descanso en lo que respecta a las obligaciones laborales. Para eso es necesario estabilidad meteorológica.
