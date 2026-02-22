Lo golpearon y le robaron en un barrio

Esta mañana.
Un vecino fue trasladado al Hospital tras recibir golpes en un barrio de Chacabuco, esta mañana.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, una persona de sexo masculino fue a la casa, lo agredió y se llevó su teléfono celular.
El vecino de 35 años fue trasladado en ambulancia.
También estuvo la Policía en el lugar.
Ocurrió en el barrio encuadrado por el acceso Juan XXIII, la calle 645, el Parque Industrial y las vías del tren.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se escapó de un control y se escondió en propiedad privada en Chacabuco
- Club de Chacabuco alerta sobre estafas a su nombre
- Brindaron detalles sobre la función de la garita de la plaza General Paz
Todavía se habla de esto:
- Tres fotos del deporte de Chacabuco: fútbol, tenis y pileta
- Comerciantes en alerta en el centro de Chacabuco por posibles estafas
- "¿Para qué pusieron la garita en la plaza?"
- Alguien no pasó el control de alcoholemia en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario