domingo, 22 de febrero de 2026

Lo golpearon y le robaron en un barrio

 


Esta mañana.

Un vecino fue trasladado al Hospital tras recibir golpes en un barrio de Chacabuco, esta mañana.



Volver a Chacabuquero.

Gran peña en Chacabuco
Gran Pela en Chacabuco con Walter Vallejo

Al parecer, una persona de sexo masculino fue a la casa, lo agredió y se llevó su teléfono celular.

El vecino de 35 años fue trasladado en ambulancia.

También estuvo la Policía en el lugar.

Arco
Chanchería El Corte Perfecto

Ocurrió en el barrio encuadrado por el acceso Juan XXIII, la calle 645, el Parque Industrial y las vías del tren.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Se escapó de un control y se escondió en propiedad privada en Chacabuco

- Necrológicas I

- Club de Chacabuco alerta sobre estafas a su nombre

- Incendio en una vivienda

- Brindaron detalles sobre la función de la garita de la plaza General Paz

Todavía se habla de esto:

- Tres fotos del deporte de Chacabuco: fútbol, tenis y pileta

- Comerciantes en alerta en el centro de Chacabuco por posibles estafas

- "¿Para qué pusieron la garita en la plaza?"

- Alguien no pasó el control de alcoholemia en Chacabuco

- Necrológicas I

- Policiales:

- Incidentes

- Pelea

- Robo en Chacabuco

- Choque en la noche de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)