sábado, 21 de febrero de 2026

"Para qué pusieron la garita en la plaza"



Opinión.

Un vecino compartió con Chacabuquero su pensamiento sobre las soluciones propuestas para una problemática actual de Chacabuco.



"No se para qué pusieron la garita de vigilancia en la plaza General Paz, si siguen los disturbios igual, con los ruidos molestos de las motos y las personas", comentó Enrique.

Esto surge a raíz de lo ocurrido durante la madrugada en el paseo público con tránsito de motos e incidentes causados por personas que frecuentan la zona del corredor nocturno.

