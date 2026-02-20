viernes, 20 de febrero de 2026

Video del caso de Choque y fuga en Chacabuco

El dueño de la moto compartió el vídeo del choque que se registró en la tarde del jueves en Belgrano y Salta.



Trata de identificar al vehículo, al dueño o a su conductor porque se fue del lugar.

Cabe recordar que ya se había informado que se trató de un VW Gol Trend Blanco.

Hay una denuncia radicada. Ante cualquier novedad, llamar a la Policía al 911.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

