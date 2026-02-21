Policiales: Incidentes - Pelea - Robo en Chacabuco

Situaciones.
A lo largo de la noche se registraron Incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Altercado. Un varon de 28 años y una mujer que solían conformar una pareja protagonizaron un altercado a lo largo de varias cuadras.
Volver a Chacabuquero.
La situación comenzó en Urquiza y Reconquista y terminó en Saavedra y Remedios Escalada de San Martín.
Intervino la Policía con dos patrulleros. No se reportaron heridos, daños o detenidos. Cuando los efectivos arribaron al último lugar señalado, la femenina ya se había retirado.
Pelea. En el horario de cierre de los boliches hubo una pelea entre personas que estaban en el corredor nocturno.
Ocurrió en Inmediaciones de Yrigoyen y Sargento Cabral.
Robo. A una mujer le robaron una moto y pertenencias. Fueron dos sujetos que portaban un arma blanca.
Ocurrió en Almirante Brown continuación.
Tomó intervención la Policía.
Ruido. A poco más de una semana de los allanamientos contra propietarios de motos ruidosas y que realizan maniobras peligrosas, volvieron a reportarse quejas vinculados a este tipo de vehículos.
Entre las 6 y las 7 de la mañana las motos generaron ruido en torno a la plaza General Paz.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Alguien no pasó el control de alcoholemia en Chacabuco
- Choque en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Sancionado por lo que hicieron sus caballos en Chacabuco
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Abren la inscripción para el boleto estudiantil en Junín
- Video del caso de Choque y fuga en Chacabuco
- Fuego en un barrio de Chacabuco
- Acusan al Gobierno de quedarse con dinero para los bomberos voluntarios
- ¿Llegarán estos arcos a las rutas de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario