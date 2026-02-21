sábado, 21 de febrero de 2026

Policiales: Incidentes - Pelea - Robo en Chacabuco

 


Situaciones.

A lo largo de la noche se registraron Incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.

Altercado. Un varon de 28 años y una mujer que solían conformar una pareja protagonizaron un altercado a lo largo de varias cuadras.



Volver a Chacabuquero.

Arco
Chanchería El Corte Perfecto

La situación comenzó en Urquiza y Reconquista y terminó en Saavedra y Remedios Escalada de San Martín.

Intervino la Policía con dos patrulleros. No se reportaron heridos, daños o detenidos. Cuando los efectivos arribaron al último lugar señalado, la femenina ya se había retirado.

Pre pizzas el Buda Chacabuco
Pre pizzas El Buda de Chacabuco

Pelea. En el horario de cierre de los boliches hubo una pelea entre personas que estaban en el corredor nocturno.

Ocurrió en Inmediaciones de Yrigoyen y Sargento Cabral.

Robo. A una mujer le robaron una moto y pertenencias. Fueron dos sujetos que portaban un arma blanca.

Gran peña en Chacabuco
Gran Pela en Chacabuco con Walter Vallejo

Ocurrió en Almirante Brown continuación.

Tomó intervención la Policía.

Ruido. A poco más de una semana de los allanamientos contra propietarios de motos ruidosas y que realizan maniobras peligrosas, volvieron a reportarse quejas vinculados a este tipo de vehículos.

Entre las 6 y las 7 de la mañana las motos generaron ruido en torno a la plaza General Paz.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Alguien no pasó el control de alcoholemia en Chacabuco

- Necrológicas I

- Choque en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Sancionado por lo que hicieron sus caballos en Chacabuco

- Necrológicas I

- Accidente en el acceso a Chacabuco

- Abren la inscripción para el boleto estudiantil en Junín 

- Video del caso de Choque y fuga en Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Comercios habilitados

- Turismo para abuelos

- Charla sobre la reforma

- Fuego en un barrio de Chacabuco

- Acusan al Gobierno de quedarse con dinero para los bomberos voluntarios

- Policiales de Chacabuco:

- Rondadores nocturnos

- Caída

- Susto vecinal

- ¿Llegarán estos arcos a las rutas de Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)