Llegarán estos arcos a las rutas de Chacabuco

Foto de un vecino.
Un vecino compartió con Chacabuquero la foto de un particular arco que está en una ruta que lleva a su pueblo natal.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer forma parte de un sistema para controlar el peso de los camiones en tránsito y detectar infracciones. Sería una suerte de radar de peso que hace fotomultas.
La imagen fue tomada en la ruta que une Piedritas con Bunge, en General Villegas, y sigue hasta la provincia de Córdoba.
Apareció a poco de que comience la cosecha gruesa.
El vecino que tomó la foto se preguntó si este tipo de arcos se instalarán en las rutas provinciales que cruzan por Chacabuco que está en corazón de la región nucleo de cultivos.
