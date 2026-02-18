Durante el Carnaval el Hospital de Chacabuco tuvo mucho trabajo

Comunicado.
La Secretaría de Salud de Chacabuco dio a conocer un nuevo informe acerca de las atenciones prestadas durante el fin de semana largo en el Hospital Municipal, a lo largo de los días viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 del corriente.
En ese sentido, fueron 1121 pacientes atendidos durante el período indicado, contando nuevamente con una alta demanda en la Guardia del Hospital Municipal. De allí se desprende que 700 pacientes fueron atendidos en Guardia Clínica, 300 en Guardia Pediátrica y hubo 60 salidas del SAME. El resto de los pacientes fueron atendidos en distintas especialidades.
Tal y como se indicó en ocasiones anteriores, desde la Secretaría de Salud se recomienda que, ante casos que no revisten urgencia, asistir a la Guardia en horarios vespertinos, así como también hacer uso de los 14 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en los distintos puntos de la ciudad. Además, se recordó que, ante consultas, está vigente el Sistema de Telemedicina, que funciona de manera rápida y eficaz sin necesidad de traslado.
