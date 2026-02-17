martes, 17 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Mabel.


 

 - Alicia Mabel Viciconte viuda de Basualdo. Falleció a los 75 años. Casa de duelo: Cervantes 495. Sepelio a law 16.00



