Altercados y daño en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Durante la madrugada se registraron incidentes en distintos puntos de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Un auto fue dañado en el marco de un conflicto entre dos vecinos. Tuvo que intervenir la Policía.
No hubo detenidos. El vehículo en cuestión es un Honda Civic.
Ocurrió en Inmediaciones de Uspallata y ruta 7.
También hubo un conflicto familiar en cercanías de Avellaneda y Paso
En el corredor nocturno, en el horario de cierre de los boliches, también hubo un altercado por el cual fue convocada la Policía. Al parecer, se trató de un conflicto entre dos personas una ex pareja de uno de ellas.
Tampoco hubo detenidos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecina gravemente lesionada fuera de Chacabuco
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Otro hecho delictivo en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Robo en la zona céntrica de Chacabuco
- Registro de lluvias y cómo sigue el tiempo en Chacabuco
- Preocupación por un vecino en el centro de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario