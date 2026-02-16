lunes, 16 de febrero de 2026

Altercados y daño en la madrugada de Chacabuco

 


De noche.

Durante la madrugada se registraron incidentes en distintos puntos de la ciudad.



Un auto fue dañado en el marco de un conflicto entre dos vecinos. Tuvo que intervenir la Policía.

No hubo detenidos. El vehículo en cuestión es un Honda Civic.

Ocurrió en Inmediaciones de Uspallata y ruta 7.

También hubo un conflicto familiar en cercanías de Avellaneda y Paso 

En el corredor nocturno, en el horario de cierre de los boliches, también hubo un altercado por el cual fue convocada la Policía. Al parecer, se trató de un conflicto entre dos personas una ex pareja de uno de ellas.

Tampoco hubo detenidos.





