Que en paz descanse: Ester.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Hilda Ester Di Fresco de Duarte. Falleció lo 71 años. Casa de duelo: Cervantes 684. Sepelio a las 9.00
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecina gravemente lesionada fuera de Chacabuco
- Altercados y daño en la madrugada de Chacabuco
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Otro hecho delictivo en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Robo en la zona céntrica de Chacabuco
- Registro de lluvias y cómo sigue el tiempo en Chacabuco
- Preocupación por un vecino en el centro de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario