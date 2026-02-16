lunes, 16 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

   Que en paz descanse: Ester.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).


- Hilda Ester Di Fresco de Duarte. Falleció lo 71 años. Casa de duelo: Cervantes 684. Sepelio a las 9.00 



