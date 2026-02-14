Buscan a un vecino de Chacabuco

Paradero. Foto y datos.
Familiares están tratando de dar con el paradero de un vecino.
Volver a Chacabuquero.
Se llama Diego Domingo Pedroso.
Su esposa María Castro es quien lo busca. Dijo que se retiró de la casa a las 7.00, sin su teléfono celular.
Si alguien lo ve que me diga que se comunique con su familia.
Por el momento no hay denuncia policial.
