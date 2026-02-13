viernes, 13 de febrero de 2026

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona. 



Es de nivel amarillo para la madrugada del domingo. 

Los distritos de la zona alcanzados por la alerta son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto

No obstante como se puede ver en la imagen que encabeza esta nota la mayor parte del territorio de la provincia de Buenos Aires está marcado de amarillo por la probabilidad de tormentas fuertes.


