jueves, 12 de febrero de 2026

Incidentes en la madrugada de Chacabuco

 


De noche.

Durante la madrugada se registraron daños en una propiedad de la ciudad de Chacabuco.



Al parecer, 3 sujetos rompieron el vidrio de una abertura de un depósito. En el interior había una moto, así que todo podría haber estado relacionado con un intento de robo.

Ocurrió en inmediaciones de acceso Hipólito Yrigoyen y Carlos Gardel.

Por otro lado, la Policía realizó una inspección en la zona de Matheu entre Bernardo de Irigoyen y Soler a pedido de una vecina que había observado a un sospechoso deambulando.

No se encontró nada.


