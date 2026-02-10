Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Aparicio.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Gerardo Aparicio Guerra. Falleció a los 93 años. Casa de duelo: Entre Ríos 222.
.
Necrológicas recientes: QEPD
