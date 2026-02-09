Fin de semana con carnaval y feria de Sabores en Chacabuco

Festejo.
Esta tarde se presentaron los carnavales 2026 en la Escuela de Actividades Culturales.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
El evento se desarrollará a lo largo del fin de semana en las dos primeras cuadras de la avenida Saavedra.
En la plaza San Martín se montará la Feria Producir con puestos de Comidas.
Habrá 9 agrupaciones de comparsas, batucadas, disfraces, malabaristas, murgas, estatua viviente.
La murga Explota el Parche y la comparsa Bombay festejan sus 10 años de vida.
Se presentarán 2 grupos de baile de la Colectividad Boliviana de Chacabuco.
Se construyeron 25 cabezudos en la Escuela de Actividades Culturales.
El carnaval será conducido por Cacha Cacciabué.
La espuma será vendida en puestos de la cooperadora de la Escuela de Actividades Culturales.
El domingo estará en Chacabuco la kermese de Samba, con atracciones vinculadas a la gesta sanmartiniana.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se iluminaron dos cuadras y un campo de entrenamiento en Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Brindan un servicio comunitario de Salud Mental en Chacabuco
- Busca una alternativa para el remís en Chacabuco
- Concentración en la plaza principal de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Un vecino de Chacabuco involucrado en un accidente de tránsito fatal
Todavía se habla de esto:
- Se realizó la caminata contra el cáncer en Chacabuco
- Más datos del motociclista accidentado en la ruta
- Trasladaron un bebe en avión sanitario vía Chacabuco
- Otros conductores se quedaron de a pie por los test de alcoholemia en Chacabuco
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Choque en cadena en una avenida de Chacabuco
- Grave choque en la mañana de Chacabuco
- Motociclista lesionado antes del amanecer en Chacabuco
- Presentaron los Torinos de Chacabuco que correrán en el TC
No hay comentarios:
Publicar un comentario