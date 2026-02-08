domingo, 8 de febrero de 2026

Trasladaron un bebe en avión sanitario vía Chacabuco

 


Madrugada 

El Aero Club Chacabuco fue escenario de un nuevo operativo sanitario de emergencia este domingo por la madrugada.



Volver a Chacabuquero.

Aterrizó un avión Gran Caravan de la Dirección de Aeronáutica de la provincia de Buenos Aires que trajo desde Pehuajó a un bebé prematuro.

Desde Chacabuco el pequeño fue llevado en ambulancia hasta el hospital interzonal de Junín.

Como siempre ocurre en estas ocasiones, el equipo de Aero Club estuvo colaborando.

El aterrizaje se dio alrededor de las 2.20.


