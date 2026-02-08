Trasladaron un bebe en avión sanitario vía Chacabuco

Madrugada
El Aero Club Chacabuco fue escenario de un nuevo operativo sanitario de emergencia este domingo por la madrugada.
Volver a Chacabuquero.
Aterrizó un avión Gran Caravan de la Dirección de Aeronáutica de la provincia de Buenos Aires que trajo desde Pehuajó a un bebé prematuro.
Desde Chacabuco el pequeño fue llevado en ambulancia hasta el hospital interzonal de Junín.
Como siempre ocurre en estas ocasiones, el equipo de Aero Club estuvo colaborando.
El aterrizaje se dio alrededor de las 2.20.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Otros conductores se quedaron de a pie por los test de alcoholemia en Chacabuco
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Choque en cadena en una avenida de Chacabuco
- Grave choque en la mañana de Chacabuco
- Motociclista lesionado antes del amanecer en Chacabuco
- Presentaron los Torinos de Chacabuco que correrán en el TC
Todavía se habla de esto:
- El camión de lacteos a precio justo estará en dos puntos de Chacabuco
- Bomberos: accidente en un campo de Chacabuco
- Proyectos de inclusión en Chacabuco
- Dieron positivo en el control de alcoholemia en Chacabuco
- Una mujer fue trasladada al Hospital
Choque en la medianoche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario