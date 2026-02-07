Que en paz descanse: Héctor.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Fabián Héctor Sereno. Falleció a los 20 años. Casa de duelo: Duberty 34. Sepelio a las 9.00
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Una mujer fue trasladada al Hospital
Choque en la medianoche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Festejo por final de una obra en Chacabuco
- Se conocieron cuántas motos se secuestraron en Chacabuco en enero
- Violento accidente en el centro de Chacabuco
- Video: Accidente en el acceso a Chacabuco
- Volvió a la casa y se dio cuenta que le habían robado
- Persecución a toda velocidad por Chacabuco
- Chacabuco fue incluído en una importante encuesta nacional
- Conflicto familiar por un auto en las afueras de Chacabuco
- Vecino agredido a patadas en las calles de Chacabuco
- Joven inconsciente en el centro de Chacabuco
- Una situación violenta en la zona céntrica de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario