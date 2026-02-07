sábado, 7 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Héctor.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).


- Fabián Héctor Sereno. Falleció a los 20 años. Casa de duelo: Duberty 34. Sepelio a las 9.00

.


