viernes, 6 de febrero de 2026

Joven inconsciente en el centro de Chacabuco

 


Medianoche.

Un joven inconsciente requirió asistencia médica esta medianoche en el centro de Çhacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Al parecer, habría ingerido alguna sustancia que indujo el estado en el que fue encontrado por vecinos que dieron aviso a la Policía .

Personal médico se acercó al lugar a pedido de la Policía para trasladar al joven.

Ocurrio en Alsina y Balcarce.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Una situación violenta en la zona céntrica de Chacabuco

- Robo en la noche de Chacabuco

- Fondos para los bomberos del partido de Chacabuco

- Choque en una avenida de Chacabuco

- Mix:

- Jornada postergada

- Carnaval en la plaza

- Presentan autos

- Detenido tras una curiosa situación en Chacabuco

- Policiales: Incidentes en la ciudad y en las afueras

- Necrológicas II

- Necrológicas I del jueves

- Emergencia en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- La Municipalidad de Chacabuco publicó una información importante para sus empleados

- Accidente en la ruta 7 durante lo peor de la lluvia

- Vecino hospitalizado en medio de la tormenta

- Nuevo año para una propuesta municipal en Chacabuco

- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco

- Necrológicas II

- Policiales:

- Conflicto en un barrio

- Susto

- Búsqueda 

- Necrológicas I del miércoles

- Secuestraron motos e intimaron a vecinos en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)