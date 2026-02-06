Joven inconsciente en el centro de Chacabuco

Medianoche.
Un joven inconsciente requirió asistencia médica esta medianoche en el centro de Çhacabuco.
Al parecer, habría ingerido alguna sustancia que indujo el estado en el que fue encontrado por vecinos que dieron aviso a la Policía .
Personal médico se acercó al lugar a pedido de la Policía para trasladar al joven.
Ocurrio en Alsina y Balcarce.
