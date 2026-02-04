Nuevo año para una propuesta municipal en Chacabuco

Lanzamiento.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este miércoles la conferencia de prensa en donde fue presentada la edición 2026 del programa “La Muni en tu barrio”, mediante el cual diferentes dependencias municipales llevan adelante una jornada de atención y escucha a vecinos y vecinas de distintos barrios de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En esta primera jornada, el programa comenzará el próximo viernes 6 de febrero, de 9:00 a 12:00 horas, en el barrio Alcira de la Peña. El punto de encuentro será la plazoleta del barrio. La iniciativa se realizará el primer viernes de cada mes en distintos puntos, pudiendo postergarse por inclemencias climáticas.
“La idea es darle continuidad al programa que comenzamos en 2024, con más articulación y presencia de las diferentes áreas municipales en los barrios de Chacabuco. A nuestra gestión la caracteriza la proximidad al vecino, la participación ciudadana con diferentes programas, integrando la opinión de la gente”, expresó Golía al inicio de su alocución.
El Intendente continuó afirmando que “este programa tiene que ver con ir en búsqueda del vecino y no que ellos tengan que venir a las dependencias, a presentar sus ideas, inquietudes, reclamos y lo tomamos como un método de trabajo. El reclamo del vecino no es para incomodar, sino que es para resolver los problemas, porque para eso estamos en la función pública, para resolver los problemas de la gente”.
Por su parte, la Secretaria de Gestión Territorial y Capacitación, Karina Geloso, brindó detalles acerca de las diferentes áreas que participarán y estarán atendiendo a los vecinos y vecinas. Entre ellas estarán Seguridad, con instalación de botón antipánico y jornada de Educación Vial; Salud con atenciones de distintos tipos; Bromatología con camión de castración y vacunación canina; Casa de Tierras con asesoramiento por escrituras y otros trámites; Desarrollo Social; Salud Mental; Defensa del Consumidor, Adultos Mayores con propuestas integrales para la tercera edad; Educación con propuestas educativas para jóvenes; Área Cooperativa con formación de cooperativas autosustentables; Juventud con el Plan Empleo Joven y Envión; Deportes con propuestas de actividad física, entre otras. Además, participará la Cruz Roja Filial Chacabuco.
Estuvieron presentes también en la presentación el Subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa; la Directora de Casa de Tierras, Romina Barbetta; y el Inspector General de Servicios Públicos, David Bertarini.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco
- Necrológicas I del miércoles
- Secuestraron motos e intimaron a vecinos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Ahora sí: triple alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Carnavales en las localidades del Partido de Chacabuco
- Anunciaron tormentas para Chacabuco y la zona
- Policiales de Chacabuco: Intrusos en la noche - Joven hospitalizado
- Se cansó y escrachó a los que cree que le robaron en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario