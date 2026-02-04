Accidente bajo la lluvia en Chacabuco

Mediodía. Se agregó el registro de lluvia de Chacabuco.
Este mediodía se registró un accidente de tránsito bajo la lluvia en la ciudad de Chacabuco.
Participaron un auto y una bicicleta.
Una mujer que iba en el rodado de menor porte fue trasladada al Hospital en ambulancia.
Previamente, la lesionada fue asistida por vecinos.
Ocurrió en Perón y Alem. Es una intersección donde.suelen darse choques.
Registro. El registro de lluvia se los bomberos voluntarios indicó que en Chacabuco cayeron 40 milímetros de agua hasta las 12.00.
