Anunciaron tormentas para Chacabuco y la zona

Con un índice de peligro de incendios al rojo vivo y alerta por temperatura extremas altas la zona de Chacabuco ha recibido un pronóstico de tormentas para las próximas horas.
Se anuncia la posibilidad de tormentas aisladas desde la tardes de este martes hasta la noche del jueves.
El déficit de humedad se está haciendo sentir en toda la región y amenaza el desarrollo en la fase final de los cultivos de lo que se considera la cosecha gruesa del año.
Hay una alerta Meteorológica por tormentas para el sur de Santa Fe y Córdoba, norte de La Pampa y extremo oeste de la provincia de Buenos Aires.
Imagen: Índice de peligro de incendios
