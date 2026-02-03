martes, 3 de febrero de 2026

Anunciaron tormentas para Chacabuco y la zona

 


¿Será?

Con un índice de peligro de incendios al rojo vivo y alerta por temperatura extremas altas la zona de Chacabuco ha recibido un pronóstico de tormentas para las próximas horas.



Volver a Chacabuquero.

El Club de las Remeras Chacabuco
El Club de las Remeras de Chacabuco

Se anuncia la posibilidad de tormentas aisladas desde la tardes de este martes hasta la noche del jueves.

El déficit de humedad se está haciendo sentir en toda la región y amenaza el desarrollo en la fase final de los cultivos de lo que se considera la cosecha gruesa del año.

Hay una alerta Meteorológica por tormentas para el sur de Santa Fe y Córdoba, norte de La Pampa y extremo oeste de la provincia de Buenos Aires.

Imagen: Índice de peligro de incendios 

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Policiiales de Chacabuco: Intrusos en la noche - Joven hospitalizado

- Necrológicas I del martes

- Se cansó y escrachó a los que cree que le robaron en Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Firmaron boletos de compra venta de Chacabuco para Todos II

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Incendio camino a Chacabuco

- Le robaron en las calles de Chacabuco

- Necrológicas II

- Susto en un barrio de Chacabuco

- Aquí se inscriben los que quieran mantener su subsidio a la luz y el gas en Chacabuco

- Calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones en Chacabuco

- Reconocimiento para vecinas solidarias de Chacabuco

- Necrológicas I del lunes

- Buenas y malas noticias sobre la chivita que había desaparecido en Chacabuco







on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)