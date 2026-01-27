martes, 27 de enero de 2026

Falleció una pequeña niña en Chacabuco

 


Esta tarde.

Una niña de alrededor de 2 años falleció este martes en Chacabuco.



El padre alegó en la Guardia Pediátrica del Hospital que la menor  se había caído en una pileta, según una versión.

El equipo médico desplegó tareas de reanimación pero no tuvieron éxito.

Tomó intervención la Policía.



