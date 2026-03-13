Agente policial accidentado en Chacabuco

Anochecer.
En el anochecer del viernes una efectiva policial sufrió un accidente de tránsito.
Volver a Chacabuquero.
Se convocó a una ambulancia del SAME La policía fue trasladada al Hospital con escolta de un patrullero.
Ocurrió en Elguea - Román y 827, aproximadamente.
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