viernes, 13 de marzo de 2026

Agente policial accidentado en Chacabuco

 

Anochecer.

En el anochecer del viernes una efectiva policial sufrió un accidente de tránsito.



Volver a Chacabuquero.

Iba en una moto de la Comisaría. Al parecer, cayó al pavimento en condiciones que por el momento no se establecieron.

Se convocó a una ambulancia del SAME  La policía fue trasladada al Hospital con escolta de un patrullero.

Ocurrió en Elguea - Román y 827, aproximadamente.


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