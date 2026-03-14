sábado, 14 de marzo de 2026

Noche de Chacabuco: Daños con fines de robo - Incidentes - Picadas

 


Madrugada.

Durante la madrugada se registraron distintas situaciones en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

La mas importante es que un sujeto ingresó con fines de robo al centro de Salud del barrio 9 de Julio. Fue forzada una reja. Un vecino vio que el ladrón salió corriendo del lugar y llamó a la Policía. Al parecer había preparado más pertenencias para llevarlas. En una inspección posterior no se habrían detectado faltantes. Ocurrió en 9 de Julio y Casasco.

Por otro lado, hubo al menos 2 altercados en las Inmediaciones del corredor nocturno del acceso Hipólito Yrigoyen. Tomó intervención la Policía para contener la situación. En uno de los casos se pidió presencia médica. Sucedió en torno al horario de cierre de los boliches.

Por otro lado, hubo picadas de autos y motos en distintas calles de la ciudad. Hubo quejas de vecinos.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Buscan casero para una escuela rural de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Tránsito: motos, acoplados, autos y conductores en infraccion en Chacabuco

- Colocarán piedras en las calles de un barrio de Chacabuco

- Un vecino de Chacabuco trasladado al Hospital por un accidente

- Desbaratan una inmobiliaria fake en la cárcel de Junín

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Más datos del accidente de tránsito en la mañana de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Otra costosa operación

- Búsqueda de un vecino 

- Desconfianza

- Demorado tras incidentes en el centro de Chacabuco

- Un detenido de Chacabuco tras un allanamiento por drogas

- Retuvieron la moto de un menor por disturbios en Chacabuco y mucho más 





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)