Noche de Chacabuco: Daños con fines de robo - Incidentes - Picadas

Madrugada.
Durante la madrugada se registraron distintas situaciones en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La mas importante es que un sujeto ingresó con fines de robo al centro de Salud del barrio 9 de Julio. Fue forzada una reja. Un vecino vio que el ladrón salió corriendo del lugar y llamó a la Policía. Al parecer había preparado más pertenencias para llevarlas. En una inspección posterior no se habrían detectado faltantes. Ocurrió en 9 de Julio y Casasco.
Por otro lado, hubo al menos 2 altercados en las Inmediaciones del corredor nocturno del acceso Hipólito Yrigoyen. Tomó intervención la Policía para contener la situación. En uno de los casos se pidió presencia médica. Sucedió en torno al horario de cierre de los boliches.
Por otro lado, hubo picadas de autos y motos en distintas calles de la ciudad. Hubo quejas de vecinos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Buscan casero para una escuela rural de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Tránsito: motos, acoplados, autos y conductores en infraccion en Chacabuco
- Colocarán piedras en las calles de un barrio de Chacabuco
- Un vecino de Chacabuco trasladado al Hospital por un accidente
- Desbaratan una inmobiliaria fake en la cárcel de Junín
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Más datos del accidente de tránsito en la mañana de Chacabuco
- Demorado tras incidentes en el centro de Chacabuco
- Un detenido de Chacabuco tras un allanamiento por drogas
- Retuvieron la moto de un menor por disturbios en Chacabuco y mucho más
No hay comentarios:
Publicar un comentario