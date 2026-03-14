Tránsito: motos, acoplados, autos y conductores en infraccion en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de las últimas horas.
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Se labraron 14 actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona no permitida
Se labraron dos actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública
Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, una de las mismas participé de un accidente.
Hubo un operativo de prevención y recorrido de móviles y motos en conjunto con policía comunal sobre Ruta 7 Km 203(los tubos) Colectora Ruta 7 (parque industrial) Acc Juan XXlll, Zona Céntrica y Cuatro Avenidas. Se realizaron controles de alcoholemia en el corredor nocturno(H Irigoyen y Cadelago) dónde se retuvieron cinco automóviles y cinco licencias de conducir sus conductores en estado de alcoholemia positivo.
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