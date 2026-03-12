Retuvieron la moto de un menor por disturbios en Chacabuco y mucho más

Detalles
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer la actividad realizada este jueves.
Volver a Chacabuquero.
En recorrido de móviles en distintos puntos de la ciudad se labraron tres actas de infracción por sacar escombros y basura a la vía pública en día no permitido. Dos actas de intimación por la tenencia de vehículos en estado de abandono en la vía pública.
Se labraron 12 actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona prohibida.
En un operativo de prevención en conjunto con la policía comunal sobre calle Catamarca y Maipú donde se retuvieron siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. 10 licencias de conducir por circular sin casco. Se labraron tres actas de infracción por girar a la izquierda.
Se retuvo motocicleta por realizar disturbios en la vía pública, por falta de luces, chapa patente, conductor menor de edad sin casco y sin documentación reglamentaria.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Confusa situación en un comercio de Chacabuco
- En alerta en Chacabuco por un robo
- Se supo cuánto cuesta reponer un contenedor quemado en Chacabuco
- Accidente de tránsito entre dos rutas en Chacabuco
- Transito: motos y licencias retenidos por motivos específicos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Presentan contenedores de residuos para Chacabuco
- Castilla festeja con artistas de distintas ciudades
- Tras la pavimentación se vienen más cambios para una calle de Chacabuco
- Reportan incendio de un vehículo en la ruta cerca de Chacabuco
- Video: Atrapan a una banda que asaltaba barrios privados de la zona con pistolas y metralleta
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Uber ya se puede usar en Chacabuco: ejemplos de precios
- Retuvieron más motos y una licencia en Çhacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario