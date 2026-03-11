miércoles, 11 de marzo de 2026

Castilla festeja con artistas de distintas ciudades

 


El número principal llega a Chacabuco desde Córdoba.

Castilla festeja este fin de semana su 141° aniversario con una grilla que integra números artísticos que llegan desde distintas ciudades.



Volver a Chacabuquero.

Esta localidad del partido de Chacabuco celebrará el evento en la plaza San Martín tanto el sábado como el domingo.

Grilla completa:

Sábado 14 de marzo 20.00Hs.

Apertura a cargo de la Escuela de Actividades Culturales sede Castilla, Grupo de Folclore Adultos a cargo del Profesor Damián Granados; y "Agrupación Los Amigos"de Rivas; 

Escenario: Grupo Ñaupa de Buenos Aires, La Bonita de Rawson. Gran cierre a cargo de Estefanía Medina y Los Maraños de Carmen de Areco.


Domingo 15 de marzo, desde las 9.30hs

Habrá patio de comidas y puestos de artesanos Acto protocolar, Desfile cívico-criollo con la conducción de Jorge Torres, Prueba de Riendas

Luego se presentarán la Escuela de Actividades Culturales sede Castilla con su Grupo de Folclore Infantil a cargo de la Profesora Jazmin Molinari; Martin Vairo y Trío Tres de Chivilcoy; El Bagual Ballet Folclore de Mercedes; Carolina Centurión de Marcos Paz; Grupo de Folclore El Bozal de Chivilcoy; Kuki Errante de Chivilcoy; Peña Virgen de Loreto Grupo de folclore de Chivilcoy; y Valeria López Vila de General Belgrano. Cierre a cargo de La Clave Trío de Alta Gracia, Córdoba.


