Pedido de Justicia por un vecino fallecido en trágicas circunstancias

La familia de un vecino del partido de Chacabuco que falleció en trágicas circunstancias pidió Justicia y que no se olvide el caso
Noelia Andrés, primera esposa del fallecido Marcelo López y madre de su única hija, se comunicó con Chacabuquero para ayudar a difundir el pedido.
De hecho, el día del accidente en la ruta 30 donde perdió la vida, Lopez viajaba a Chivilcoy para asistir al primer día de clases de la niña de 11 años.
Noelia publicó lo siguiente en su perfíl de Facebook una nota firmada por su hija.
Soy Sara.
El martes mi papá, Marcelo López, perdió la vida en un accidente triple en la Ruta 30.
"No fue un accidente inevitable -se pudo leer-. Fue consecuencia de la imprudencia: quien manejaba tenía 14 años"
"Solo pedimos que esto no quede en silencio -sigue el texto-. Que se investigue lo que pasó y que haya responsabilidad por lo ocurrido. Nadie debería perder a su padre por la irresponsabilidad de alguien que ni siquiera debía estar conduciendo".
"No más menores al volante", fue la frase con la que se cierra la nota que en 24 horas fue compartida 1.400 veces.
Lopez murió la semana pasada en la ruta 30 luego de que su auto fuera chocado primero por otro coche y luego por una camioneta. Su última pareja, llamada Eliana, lo acompañaba y sufrió lesiones graves.
El fallecido tenía domicilio en Rawson, donde fue sepultado, y su primera esposa y la hija, en Chivilcoy. En esa ciudad también reside el menor de 14 años que manejaba uno de los vehículos.
