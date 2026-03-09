Daño a la hora de la siesta en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó un daño en un barrio alejado del centro de la ciudad de Chacabuco.
Lo peor, es que el vecino afectado estaba durmiendo la siesta mientras sucedió la situación, por lo que no tiene muchos datos sobre él o los posibles autores.
Alguien daño uno de los cristales de un utilitario Renault. El vehículo estaba estacionado en Uspallata continuación, cerca de la calle 629.
El dueño se dio cuenta de lo que había pasado cuando se despertó.
