Los precios del camión de Pastas y Lácteos en Chacabuco

Para tener en cuenta.
Este lunes 9 de marzo visitará Chacabuco el camión de pastas y lácteos de la Red de Precios Justos.
En esta oportunidad estará presente desde las 9:00 hasta agotar stock en el Parque Temático Infantil, en Villegas y Carlos Gardel. No se suspende por lluvia.
La Cámpora es la organización política que gestionó la llegada del camión.
