domingo, 8 de marzo de 2026

Los precios del camión de Pastas y Lácteos en Chacabuco

 

Para tener en cuenta.

Este lunes 9 de marzo visitará Chacabuco el camión de pastas y lácteos de la Red de Precios Justos.



Precios de lácteos y pastas
Lista de precios, click para ampliar

En esta oportunidad estará presente desde las 9:00 hasta agotar stock en el Parque Temático Infantil, en Villegas y Carlos Gardel. No se suspende por lluvia.

La Cámpora es la organización política que gestionó la llegada del camión.


