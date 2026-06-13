Incidentes, demorados y hallazgo en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Durante la madrugada se reportaron incidentes e distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En el Corredor Nocturno y la plaza General Paz la Policía demoró al menos 4 personas tras disturbios y habría secuestrado un arma blanca y un moto. En inmediaciones de Primera Junta y Dominguez la Policía encontró una bicicleta abandonada. Se sospecha que era el medio en el que se movilizaba una persona que intentó robar una moto en ese mismo barrio pero se dio a la fuga al verse descubierto. En Liniers al 600 alguien prendió fuego un auto pero los vecinos lograron apagarlo antes que se extendiera. Se inició una investigación por el tema.
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