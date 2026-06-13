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sábado, 13 de junio de 2026

Sancionaron a camioneros de Chacabuco

 


Detalles

La Subsecretaría de tránsito de Chacabuco brindó detalles del resuldo del del operativo de control realizado este sábado.



Volver a Chacabuquero.

Se labraron dos actas de infracción por estacionar chasis y acoplado en zona no permitida. Se labraron 28 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Se llevó a cabo el secuestro de un equino suelto en la vía pública sobre Saavedra entre Larrea y Dr Fernández.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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