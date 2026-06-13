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sábado, 13 de junio de 2026

Capacitación a Auxiliares para la Educación para Chacabuco

 


Salud Mental.

En el día de hoy se dio comienzo a la capacitación de la primera cohorte de Auxiliares de la educación.



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Chanchería el Corte Perfecto

"Es un proyecto que nació de la Dirección de Prevención y Promoción de Salud Mental comunitaria del municipio en articulación con el Consejo Escolar,los gremios ATE, UPCN y SOEME. Con la participación y disponibilidad de la UTN como sede para llevarla adelante", se informó desde la Dirección de Salud Mental.

"La propuesta se orienta a la construcción y el fortalecimiento de redes comunitarias que posibiliten potenciar los recursos existentes, crear condiciones para la participación de todos los actores y ampliar las formas de cuidados que contribuyan a descomprimir la atención individual sanitaria -se agregó-.  Consideramos que el ámbito educativo es un territorio de suma importancia para desarrollar políticas públicas de prevención y promoción en salud mental. Y el personal Auxiliar un actor preponderante para llevar adelante esta tarea.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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