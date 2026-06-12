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viernes, 12 de junio de 2026

Problema en un barrio de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se reportó una situación que generó el conflicto entre los vecinos de un barrio de Chacabuco. 



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pechugas
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Una mujer llamó a la Policía porque su perro pitbull se escapó de la casa y fue atacado por otros perros galgo. Al parecer, el pitbull resultó herido porque el mayor interés de la propietaria era conseguir un veterinario. Ocurrió en Echegaray entre Pringles y Garay.



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