Polémica entre Orsini y la Municipalidad de Chacabuco

Redes sociales.
En las últimas horas se registró un contrapunto sobre el nivel de Transparencia del Municipio de Chacabuco.
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El miércoles el concejal del bloque UCR Pro Ignacio Orsini publicó en las redes sociales que la Gestión de Darío Golía "sigue igual de mal en el informe de transparencia fiscal de la ASAP" sosteniendo que mantenía una puntuacion de 30 o sea, de bajo cumplimiento. Este jueves la Municipalidad informó que "Chacabuco alcanzó su mejor registro histórico en transparencia fiscal" señalando una puntuación de 70, que indica cumplimiento medio.
El informe es presentado trimestralmente por la Asociación Argentina de Presupuesto. Chacabuco es medido desde los tiempos de la gestión del intendente Victor Aiola.
El informe que cita el Municipio fue publicado en mayo y se refiere al primer trimestre del 2026, que es el último existente en el sitio web de la ASAP. Al parecer, Orsini citó los datos del informe del último trimestre del 2025.
Esta es una captura de pantalla del informe de mayo de 2026:
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