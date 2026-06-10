miércoles, 10 de junio de 2026

Madrugada de multas para camiones y acoplados de Chacabuco

De noche.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco  informó que en recorrido de móviles se labraron 13 actas de infección por estacionar chasis y acoplados en zonas no permitidas.



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