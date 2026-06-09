martes, 9 de junio de 2026

Festejo y algo dulce en una dependencia de Chacabuco

 


Distintas actividades.

Este fin de semana habrá festejos en una entidad de Chacabuco. No obstante habrá otras actividades.



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Chanchería el Corte Perfecto

La Escuela de Actividades Culturales celebrará sus 30 años de historia el sábado a las 10.30 en Avellaneda 127. Del encuentro participarán autoridades, docentes, alumnos, exalumnos y vecinos que han sido parte de la historia de la Escuela desde su creación en 1996.

Además , ese mismo día de 9:00 a 12:00 horas, Analía Silva brindará una capacitación práctica sobre elaboración de caramelos. Es una Maestra en Arte del Caramelo, Maestra Chocolatera e instructora con amplia experiencia en confitería artística, pastelería y panadería. Es una actividad para mayores de 16 años que tiene un costo de 35.000 pesos. Se incluyen los materiales en el precio del curso.

El domingo 14 de junio a las 19:00 horas,  en la sala de teatro de la EAC se presentará la obra  “Todo por ser titular”, una comedia sobre el mundo de la escuela que propone una mirada humorística sobre las situaciones y desafíos que atraviesan docentes y comunidades educativas. Las entradas tienen un valor general de 20.000 pesos, mientras que los afiliados a gremios podrán acceder a un precio promocional de 18.000 pesos. Además, quienes adquieran tres entradas o más abonarán 17.000 pesos por persona.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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