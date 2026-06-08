Realizan reformas en una dependencia municipal de Chacabuco

Obra.
Se está desarrollando una obra en una dependencia municipal de Chacabuco.
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El director de Deportes Jorge Giménez informó que es un proyecto que involucra a los "baños adaptados para personas con discapacidad y los cuartos de profesores que hace más de 25 años que estaban inactivos, en el Polideportivo municipal".
"Lo que se va hacer se denomina baño universal que puede usar todo el mundo, con adaptabilidad a personas con discapacidad e incluye a las personas que asisten a la escuela paralímpica", agregó el funcionario.
Envión. Entre el 16 y el 19 de junio, los jóvenes escolarizados de entre 12 y 18 años podrán inscribirse al programa Envión en su sede ubicada en calle Zapiola 40. La inscripción se realizará en el horario de 09:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 horas. El programa brinda acompañamiento pedagógico, espacios de escucha y contención, además de talleres educativos, culturales, de salud integral y orientación laboral. Para más información, acercarse a la sede de Envión.
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