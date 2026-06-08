Más datos del accidente en la ruta en Chacabuco

Esta mañana
Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en la ruta 7 en Chacabuco.
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Participaron un camión y una camioneta. Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 209, esta mañana, temprano. Sólo hubo daños materiales. El camión era guiado por una persona de nacionalidad boliviana de apellido Martínez y la camioneta por una persona de nacionalidad argentina de apellido Magdalena.
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