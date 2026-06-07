Video: Novelista gráfica de Chacabuco fue entrevistada por su última obra en Barcelona

Para ver.
Una conocida ilustradora y narradora oriunda de Chacabuco habló de su última novela gráfica en Europa, donde reside desde hace más de 20 años.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Agustina Guerrero, autora de "Hoy puede ser un gran día", donde con viñetas muestra la Barcelona en la que vive y disfrutar mirar. Fue entrevistada por Jules De Menta en el canal de Youtube Comiqueando. A continuación, se puede ver:
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