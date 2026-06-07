domingo, 7 de junio de 2026

Video: Novelista gráfica de Chacabuco fue entrevistada por su última obra en Barcelona

 


Para ver.

Una conocida ilustradora y narradora oriunda de Chacabuco habló de su última novela gráfica en Europa, donde reside desde hace más de 20 años.



Volver a Chacabuquero.

Se trata de Agustina Guerrero, autora de "Hoy puede ser un gran día", donde con viñetas muestra la Barcelona en la que vive y disfrutar mirar. Fue entrevistada por Jules De Menta en el canal de Youtube Comiqueando. A continuación, se puede ver:


Guerrero presenta a un personaje que tiene su mismo nombre, a diferencia de anteriores obras en las que la protagonista era "La Volátil".

"Soy una defensora absoluta de la observación y para mí es un gran plan sentarme en un banco de una plaza y mirar a la gente, los árboles -dijo Guerrero-. A mí me inspira mucho. Defiendo mucho poder estar en el momento sin tanto ruido en la cabeza. Más ahora que estamos con los celulares".

"Me da la sensación que siempre estamos a la espera de que llegue el fin de semana para hacer tal cosa o que lleguen las vacaciones para hacer otra. ¿Pero qué pasa mientras tanto? ¿Qué sucede? ¿Vamos en modo automático? La vida también son estos días comunes, que son la mayoría. La finalidad de este libro es decir 'yo tengo mucho cada día '. Es aprender a mirar, a tener una mirada activa. Este libro es defender lo real, lo que se puede oler y tocar".

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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