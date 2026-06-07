Caravana de los bomberos bajo la llovizna en Chacabuco

Anochecer.
Los Bomberos Voluntarios de Chacabuco cumplieron con la realización de la tradicional caravana de móviles para terminar con la celebración de la semana en la cual se festejó su Día en Argentina.
Volver a Chacabuquero.
A poco de iniciarse la marcha, comenzó a caer una leve llovizna. La recorrida por las avenidas y calles de la ciudad tuvo este año como característica especial que se establecieron dos puntos para que allí pudieran ver la circulación de los móviles personas con trastornos del espectro autista. en dichos lugares se apagaron las sirenas y las luces de las balizas.
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