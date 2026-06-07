Incendió en un campo de Chacabuco

Bomberos Voluntarios.
Esta mañana temprano hubo una salida de Bomberos Voluntarios.
Volver a Chacabuquero.
Se trató del incendio se un árbol en incendia iones de un establecimiento llamado "Las Moras". Ocurrió alrededor de las 8.00.
Por otro lado, esta tarde en el predio de los colegios secundarios de Chacabuco se desarrolla la jornada "Bomberos por un Día" hasta las 17.00. Ahí fue tomada la foto que acompaña esta nota. Habrá un toque de sirena por el inicio de las actividades.
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