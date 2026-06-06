Madrugada.
Esta madrugada se registraron incidentes en la noche de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En el Corredor Nocturno de la ciudad se registraron peleas luego del cierre de los locales bailables. Ocurrieron en inmediaciones de Yrigoyen y Sargento Cabral y en la plaza General Paz. Los jóvenes involucrados se dispersaron ante el arribo de la Policía aunque continuaron gritando y alardeando sobre los golpes que habían podido conectar, mientras caminaban por las calles aledañas.
Por otro lado, una joven puso en conocimiento de la Polciia que sustrajeron un teléfono celular en una vivienda en la que había estado. Se entrevistó con los efectivos en la plaza 5 de Agosto.
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