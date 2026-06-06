Se inició una nueva Diplomatura en Chacabuco

Centro Universitario.
En el marco de la apertura de la carrera de Diplomatura en Formación Integral en Cuidados de Adultos Mayores, dictada por la UTN Aula Chacabuco, participaron la Secretaria de Gestión Territorial y Capacitación, Karina Geloso, y el Director de Adultos Mayores, Mauro Comisso.
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Cabe destacar que esta importante propuesta educativa es gestionada y dictada por la Universidad Tecnológica Nacional, a través del Aula Chacabuco, bajo la dirección de Pablo Pannunzio. La formación está destinada a cuidadores, enfermeros, acompañantes terapéuticos, propietarios de geriátricos y personas vinculadas al cuidado integral de adultos mayores.
Con el impulso del Intendente Municipal, Darío Golía, el Municipio acompaña permanentemente los proyectos educativos y de formación académica, fortaleciendo espacios de capacitación y formación profesional orientados a mejorar el cuidado y la atención de los adultos mayores.
Estuvieron presentes la Dra. Cecilia Grossi y el equipo docente integrado por la Lic. Analía Giménez, Lic. Yael Perroni, Lucía Della Bruna, Cecilia Dentatto, la Psicóloga Gabriela Agüero y Sabina Muñoz.
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