Policiales de Chacabuco: Pelea en el centro - Ataque con cuchillo - Y algo más

Madrugada caliente.
Pelea. Esta madrugada se reportó una pelea entre dos grupos de personas en el centro de Chacabuco. Fue convocada la Policía. Cuando arribaron los móviles la confrontación había terminado. Un joven de 24 años reconoció haber sido agredido por varias personas. Ocurrió en Alsina entre Pringles y Garay.
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Ataque. Dos personas que realizan tareas de barrido pusieron en conocimiento de la Policía que esta madrugada fueron atacados por menores que sostenerme se dieron a la fuga. En el lugar quedó un cuchillo que pertenecía a los agresores. No se reportaron heridos. Ocurrió en Remedios Escalada de San Martin entre Tucumán y Lamadrid.
Robo. A través de las redes sociales una vecina dio a conocer que esta madrugada a su sobrino le sustrajeron una moto Keller 110 color negro.
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