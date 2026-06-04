Policiales de Chacabuco: Más datos de un choque - Conflicto familiar

Mediodía
Choque. Esta tarde se registró un accidente de tránsito en un sector de la ciudad de Chacabuco.
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Participaron un auto y una moto. Ocurrió en Alfonsín y Belgrano. La conductora del rodado de menor porte es de apellido Albarracín y tiene 19 años. Fue trasladada al Hospital en ambulancia. El coche,un Chevrolet Corsa, terminó contra el cordón de la vereda. Su conductor es de apellido Llanos.
Conflicto. Este mediodía se reportó un conflicto familiar en Saavedra entre Pueyrredón y San Lorenzo. Participaron las dos partes de una pareja que fue a retirar a una niña de una escuela. Se le dio intervención a la Comisaría de la Mujer y la Familia.
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