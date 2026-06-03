Se accidentaron policías que viajaban rumbo a Chacabuco

Rutas.
Dos policías bonaerenses protagonizaron un accidente de tránsito cuando viajaban rumbo a Chacabuco.
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Circulaban en un utilitario Citroën Berlingo con patente de Chacabuco que despistó y volcó. Los accidentados fueron identificados como el oficial Ayudante Marcelo Migliore,quien sufrió politraumatismos de diversa consideración y la sargento Rocío Natali Godoy, quien fue rescatadas inconsciente.
El accidente sucedió en la tarde del martes en la ruta 6 a la altura de San Vicente. Según el sitio web La Buena Info: "Ambos efectivos pertenecen a la división Explosivos Junín y, según se indicó, regresaban rumbo a Chacabuco luego de haber participado de una práctica de desfile en la Escuela de Policía Juan Vucetich. Al momento del hecho se encontraban franco de servicio y uniformados".
Tras el vuelco acudieron al lugar ambulancias, y oficiales del Comando de Patrullas de San Vicente y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en la asistencia de las víctimas. La sargento Godoy fue trasladada de urgencia al Hospital de San Vicente con signos vitales débiles, mientras que Migliore también recibió atención médica por las lesiones sufridas.
Los efectivos forman parte de la División Explosivos de la Policía Bonaerense en Junín.
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