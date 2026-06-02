martes, 2 de junio de 2026

Incidente en un barrio de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se reportó un incidente en un barrio alejado de la zona céntrica que derivó en la movilización de la Policía.



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cerdos pollos en Chacabuco
Chanchería El corte perfecto

Una vecina acusó a la ex pareja de su madre de intentar ingresar por la fuerza a un domicilio. Había sido dañado un candado de una quinta. Se decidió dar intervención a la Comisaría de la Mujer y la Familia. Ocurrió en San Isidro Labrador y Sáenz Peña.


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