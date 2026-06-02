Incidente en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó un incidente en un barrio alejado de la zona céntrica que derivó en la movilización de la Policía.
Volver a Chacabuquero.
Una vecina acusó a la ex pareja de su madre de intentar ingresar por la fuerza a un domicilio. Había sido dañado un candado de una quinta. Se decidió dar intervención a la Comisaría de la Mujer y la Familia. Ocurrió en San Isidro Labrador y Sáenz Peña.
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