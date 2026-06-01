Policiales de Chacabuco: Al rescate de un caballo - Accidente de tránsito

Breves.
Rescate. Los bomberos voluntarios de Chacabuco fueron convocados en el anochecer del lunes para rescatar un caballo que cayó en un pozo. Ocurrió en inmediaciones del cruce de las rutas 30 y 191.
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Accidente. En el anochecer del lunes también se registró un accidente de tránsito. Participaron una bicicleta y una camioneta. Según los vecinos de la zona el menor de edad que iba en la bicicleta se retiró por sus propios medios antes de que llegara la ambulancia del SAME. Ocurrió en Zapiola y Entre Ríos.
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