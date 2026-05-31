Disturbios en la noche de Chacabuco

Actuó la Policía.
Esta noche hubo quejas por disturbios en un sector de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Según los vecinos, la Policía demoró a una persona en inmediaciones de Olavarría y Falucho. Al parecer, formaba parte de un grupo de tres. Según comentarios, el día anterior habían causado molestias en inmediaciones de Yrigoyen e Insiarte
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